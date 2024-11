Mario Vaquerizo arropa a Alaska tras el lanzamiento de su álbum: "La recuperación alcanza velocidad como un pepino"

A pesar de lo acontecido, el artista, que afirmaba que “podía haber sido mortal según los médicos” y que arrastra secuelas por las fracturas de la vértebra 4 y la 6 y aún no ha podido recuperar la visión por completo, no ha querido perder la oportunidad de estar junto a su mujer, Alaska, en uno de los días más importantes para esta última.

La publicación no ha tardado en llenarse de miles de ‘me gusta’, así como de comentarios de usuarios que, además de aplaudir el disco, han mostrado su alegría por el estado de Vaquerizo, que en la instantánea añadida posa todavía con el collarín: “Equipazo, que alegría me da verte así de bien”, “Esta foto no tiene precio”, “A seguir así de bien, Marito”, “Campeón” o “Siempre hay motivo de celebración, me alegro de verte mucho mejor”, son algunos de ellos.