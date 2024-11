En los últimos días, además, la intérprete de éxitos como 'Ni tú ni nadie' o 'Bailando' se ha sincerado con respecto a cómo evoluciona Mario y cuál es la situación actual. Lo hacía para La Otra Crónica, del diario El Mundo, haciendo balance de las dos semanas que lleva el madrileño ingresado ya. En palabras de Alaska, "Mario hace como que está bien. Pero, realmente, no está así de bien. Digamos que está como está. Lo que pasa es que no le gusta reconocer que no está tan bien, pero se va a recuperar ya", explicaba al citado portal. "Mario podría no estar aquí, y cuando pienso en eso, su mera presencia es motivo de celebración", valoraba con respecto a su inminente aniversario, tras veinticinco años juntos.