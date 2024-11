Alaska sorprende a Mario Vaquerizo en el hospital para celebrar la noche de Halloween: "Lo que sea para sacar una sonrisa"

"Son cosas muy pequeñitas, pero son cosas. Y del dolor parece que también va un poco mejor, y ya le están mandando a que no esté tan encamado y que haga el esfuerzo de sentarse y de hacer cositas , pero no sabemos. Yo creo que un día nos van a decir mañana estáis, y nos vamos a dar el susto, pero espero. Yo a ver, yo cuánto más mejor", ha contado sobre las novedades de su estado de salud.

La artista también explicaba que las horas en el hospital se les pasan "muy rápido" porque están haciendo vida allí y conociendo a otras personas. A pesar de eso, Mario tiene sus momentos: "Sí, hombre, siempre tienes un momento más bajo, pero ya nos han dicho que tampoco esto es que cada día vayas a notar una mejora, que no pasa nada si de repente pasan días y estás igual, porque esto tiene un proceso, no es como que porque hoy estoy fenomenal, mañana voy a estar más, no. Poquito a poquito", comentaba.