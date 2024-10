Alaska, sobre la difícil situación de Mario Vaquerizo tras su accidente: "Ratos malísimos"

A causa del golpe, permaneció en observación hasta el día 21, cuando recibió el alta. El artista, que el pasado mes de julio cumplió 50 años , abandonó el centro médico en silla de ruedas y con collarín. "Tengo una fractura de la vértebra 4 y de la vértebra 6. Ahora me toca reposo y paciencia, que es lo que menos tengo", decía el líder de las 'Nancys Rubias', que agradecía los cuidados que le habían brindado y aclaraba que el festival cumplió todas las medidas de seguridad y que todo se había debido a un desgraciado accidente. "Simplemente es que yo soy una mariquita inquieta, y tropecé con muy mala suerte".

Cuatro días después del accidente, Alaska ha contado cómo están viviendo estos complicados momentos a través de sus redes sociales. "La semana pasada estábamos así celebrando el cumpleaños de nuestra amiga Teresa. El domingo toda esta pesadilla me pilló fuera de España. Estamos en ello, con paciencia, poco a poco, con ratos malísimos y otros mejores. Pero ESTAMOS que es lo importante" , ha comenzado diciendo la cantante sobre el accidente de su marido, con el que este año ha celebrado su 13 aniversario de su boda civil.

Por último, la cantante ha dado las gracias por todo el cariño que están recibiendo y ha explicado que se lo está transmitiendo a su marido, que dado el poco tiempo que ha transcurrido desde el accidente aún no ha podido verlo. "Gracias por los mensajes, las llamadas… qué bonito ver vuestro cariño. Yo le cuento a Mario, que todavía no ve y no puede leer. Y ahora, a curarse del susto y del golpe", ha terminado diciendo.