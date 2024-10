La artista explicaba que su marido "no se puede mover" y que por eso está "fenomenal" en el hospital. "Cuando le duele mínimamente le ponen los calmantes y todas las pruebas son en el hospital, con lo cual...", ha explicado sobre el motivo real de su nuevo ingreso hospitalario. También ha comentado que, de momento, es bueno que no haya ninguna novedad y que este es el proceso que hay que seguir.

De momento no esperan el alta hospitalaria y ella misma confesaba estar "más tranquila" de que Mario se encuentre ingresado. "Bueno, si es que no puede. Cuando se la den será porque se la tienen que dar y mientras no se la den, pues así es. Hay gente que quiere irse del hospital, pero yo estoy más tranquila con que esté allí, me he quedado más tranquila", aseguraba a los reporteros.