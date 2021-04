Rosario Flores, tocada por la muerte de Enrique San Francisco: "Me hizo la mujer que soy hoy"

Ya en su día, cuando se enteró de la muerte del icono del cine quinqui estando fuera de España, habló de él en redes como "un genio inigualable" que le llenó "de sabiduría y de felicidad". Ahora, 60 días después, ha querido volver a ensalzar su legado. En su memoria, San Francisco siempre quedará como "un tipo irrepetible, generoso, un artista maravilloso" al que echa "muchísimo de menos" . "Me podía haber enseñado cosas malas, y me enseñó a ser una mujer libre, a saber querer bien", ha reconocido con emoción.

La gran lección que se llevó Rosario Flores de su relación con Quique San Francisco

"Con Enrique viví una de las etapas más bonitas de mi vida. Gracias a él he podido tener otras relaciones amorosas con libertad. He sabido querer bien a mis relaciones porque él me enseñó", ha manifestado con pena al hablar de su "maestro", como le definió cuando se despidió de él en sus redes sociales días después de su muerte. "Si me oye, le pido que nos ayude y que esté a mi lado de alguna manera porque se me ha ido una parte de mi vida con él", ha verbalizado con pena.