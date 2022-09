La carta de Risto Mejide a su hija Roma antes de anunciar su separación: "Cuando no me tengas ahí"

Siete años después de empezar su relación, Laura Escanes y Risto Mejide han roto. El presentador de 'Todo es mentira' explicaba que han sido "los mejores" años de su vida, pero que no han sido perfectos. "Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado", explicaba en un comunicado al hacer pública la noticia.

Por su parte, Laura Escanes también escribía públicamente un comunicado en el que aseguraba que esta separación "no es una despedida" porque se van a tener, de la manera que sea, "el uno al otro para siempre". "Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", le prometía la influencer.

Roma, el nexo de unión entre Laura Escanes y Risto Mejide tras su separación

En estos siete años juntos, la influencer y el presentador han formado una familia tras el nacimiento de su hija Roma y con Julio, el hijo mayor de Risto, fruto de una relación anterior. En el comunicado que lanzó para anunciar su ruptura, el presentador de 'Todo es mentira' agradeció a su mujer "haberle hecho papá de Roma". "Eso sí que es un amor pa #toelrrato", decía. También ha mencionado su paternidad en su último comunicado, unas palabras en las que ha asegurado que "el dolor lo invade todo" y que "ojalá fuese más fácil" y en está ruptura no se tratase de la madre de su hija.

Pero tres días antes de hacer pública su separación, Risto escribió públicamente una carta a su hija Roma que ahora cobra más sentido. El presentador publicó en su cuenta de Instagram - donde alcanza más de un millón de seguidores - una fotografía junto a la menor y unas palabras muy emotivas. "Siempre caminaré contigo. Al lado, detrás o debajo. Da igual. Pero siempre me tendrás ahí. Incluso cuando no me tengas ahí. Te quiero tanto, mi bebita", escribía.