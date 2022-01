Tamara Gorro reaparece tras anunciar su separación con Ezequiel: "Estamos unidos"

Tres días después de comenzar el año, Tamara Gorro anunciaba públicamente su separación de Ezequiel Garay . La presentadora, como siempre ha hecho, utilizaba sus redes sociales para explicarse y, en un vídeo en el que no podía contener las lágrimas, contaba que llevan meses viviendo juntos sin ser ya pareja . A pesar de que a partir de ahora comienzan los trámites de separación, la influencer y el deportista no quieren divorciarse porque tienen la esperanza de "volver a recuperar y de terminar la vida juntos".

La de Móstoles explicaba que esta situación viene de tiempo atrás y han llegado a un punto en el que "te estancas". Por eso, la decisión que han tomado implica que tengan que comenzar a vivir en diferentes casas y ninguno de los dos quiere alimentar posibles rumores . "Somos una pareja normal que ha pasado y está pasando por este bache y que he tomado la decisión más adecuada, que es coger un poco de aire e intentar caminar juntos de nuevo", quiso detallar.

Por su parte, Ezequiel Garay se pronunciaba minutos después de conocerse la noticia asegurando que Tamara siempre será el amor de su vida y que esto "no es un 'adiós', es un hasta luego" .

48 horas han pasado desde que la pareja diese a conocer la inesperada noticia. Estos dos días han servido de descanso para ellos, pero con las pilas cargadas de nuevo, Gorro ha retomado el control en sus redes sociales para agradecer los miles de mensajes de apoyo que ha recibido en las últimas horas. "No puedo daros las gracias, es una palabra insuficiente para transmitir todo lo que siento" , ha asegurado vía stories. "Gracias a los medios de comunicación por cómo están tratando el tema, de una manera natural porque son cosas que, por desgracia, suceden todos los días", añadía.

La presentadora ha explicado que necesitaría "más tiempo de descanso" pero no se lo va a permitir porque no quiere tener "en vilo" a sus seguidores pensando que pueda sucederle algo más. "No estamos en nuestro mejor momento anímico, pero lo importante es que estamos unidos y ya está", ha aclarado.