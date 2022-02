"Madrid, de aquí ya no me mueve nadie" . Este es uno de los últimos mensajes que Vicky ha compartido en su cuenta de Instagram y con el que hace una auténtica declaración de intenciones. Cabe recordar que en 2020, justo después de poner fin al confinamiento, la diseñadora se mudó a Portugal para convivir con el empresaro portugués Joao Viegas. A lo largo de estos meses, la madre de Alba Díaz ha compaginado su vida personal en Oporto con su vida laboral en España, ya que ha continuado formado parte del programa de Bertín y con su marca de ropa en Sevilla y en Madrid.

"Hay personas con las que conectas de inmediato. A las que miras a los ojos y saber que tenía que suceder, que debía de ocurrir. Y no sé si es el destino o una puñetera casualidad, pero yo ya no concibo una vida sin ti" . Esto fue lo que dijo la diseñadora en su primer aniversario junto al empresario portugués. En estos tres años, la pareja ha unido a sus familias y han tenido una mascota en común, un labrador retriever en color chocolate que ha vivido estos meses en Portugal .

La diseñadora ha llegado a hablar de boda en alguna ocasión. "Me encantaría vestirme de blanco porque creo que es una celebración del amor y eso me parece la bomba, aunque yo lo celebro todos los días", decía en una entrevista. Hace unos meses, en el cumpleaños de Tamara Falcó, ambos entraron y salieron juntos de la fiesta y hablaron a los paparazzis sobre su historia de amor. "Me encanta España y me encanta Vicky", confirmó el empresario. Por el momento ninguno de los dos ha querido contar cuáles han sido los motivos de esta inesperada ruptura.