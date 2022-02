Anna Simón espera su primer hijo con Lucho Soriano: peluquero y excompañero de trabajo

¡ Anna Simón está embarazada de su primer hijo ! La presentadora, que actualmente se encuentra alejada del foco mediático, sorprendía el pasado viernes a sus seguidores con una fotografía en la que posaba muy sonriente y presumiendo de un avanzado estado de gestación. “Tic, tac”, acompañaba esta onomatopeya con el hashtag #babyiscoming por si quedaba algún tipo de duda. En pocos minutos, el post se llenó de un sinfín de likes y comentarios de gente que la sigue y quiere, quienes no reprimían su alegría por esta buena nueva.

A pesar de que la periodista no ha desvelado las semanas de las que se encuentra embarazada, su abultada barriga deja entrever que el nacimiento de su primer hijo está al caer. Por el momento también ha preferido mantener en secreto el sexo del bebé que espera. Y es que ni siquiera sus amigos y compañeros de profesión habrían estado al tanto de la noticia, pues hasta la fecha no había dado indicio sobre su realidad actual. Desde que se retiró de las televisiones nacionales para ponerse en frente de un proyecto en TV3 que no prosperó, poco se ha sabido de ella.