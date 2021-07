Ben Affleck graba a Jennifer Lopez en bikini y ella se viene arriba: "Dámelo"

Jennifer Lopez ha soplado este sábado las velas de su 52 cumpleaños. Una fecha marcada a fuego en el calendario que la artista festejó acompañada de amigos, familiares y de su actual pareja. Pocas semanas después de protagonizar una sonada ruptura con Alex Rodríguez y anular (una vez más) su compromiso, salía a la luz que la actriz estaba quedando de nuevo con Ben Affleck , con quien también tuvo la intención de pasar por el altar a principios del milenio. Desde que saliesen publicadas las primeras fotografías del actor entrando en casa de la cantante, la pareja no se ha escondido , pero tampoco se había pronunciado ni había oficializado esta nueva oportunidad. Circunstancias que han dado un vuelco este mismo fin de semana.

La voz de hits como On the floor o El anillo colgaba un post para celebrar con sus seguidores esta fecha tan especial con un espectacular posado en bikini. Una secuencia de 5 imágenes que venían acompañadas con un regalo inesperado, pues tras la última, se encontraba un apasionado beso con Ben que confirmaba su reconciliación. En apenas unos minutos -y como era de esperar- el post se volvía viral en redes y, un día después de su publicación, dispone de casi ocho millones de likes. Prueba irrevocable de que Bennifer estaba de vuelta.

Por si esto fuera poco, JLo, visiblemente pletórica, colgaba otro breve vídeo en el que gritaba a los cuatro vientos la cifra en la que se iniciaba (52) e improvisaba una canción cuya letra decía “hellow, mellow” (hola, suave) mientras su chico inmortalizaba la escena y le pedía que se lo diese todo ("Give it to me"). Con su bata puesta, su bikini y un sombrero para proteger su cabeza del sol, la actriz derrochaba sensualidad en el yate donde se encontraban y se venía arriba con los comentarios de Ben, cuya voz le ubicaba detrás de cámara.