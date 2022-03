Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez se encontraron por primera vez en Venecia desde la firma de su divorcio

Cruz Sánchez de Lara, mujer del periodista, ha hablado de ese encuentro ante las cámaras de Europa Press

Pedro y Ágatha iban acompañados por sus actuales parejas

Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez se encontraron el pasado fin de semana en el palacio Pisani Moretta de Venecia. La diseñadora y el periodista, que llevaban sin verse desde que firmaron el fin de su matrimonio, coincidieron en un evento al que ambos fueron acompañados por sus respectivas parejas. "Me enteré, pero ya lo tenía todo organizado y lo que no me podía imaginar es que íbamos a estar tan cerca", explicó la diseñadora días después ante los medios de comunicación.

Ágatha dijo que, para ella, ese encuentro había sido como "cerrar el círculo" porque ella estaba "bastante bien". "Me lo pasé genial, a pesar de todo", afirmó en su vuelta a España. La diseñadora fue acompañada por José Manuel Patón, su nuevo novio, mientras que su exmarido y padre de sus dos hijos acudió de la mano de Cruz Sánchez de Lara, su mujer.

Así fue el encuentro entre Ágatha y Pedro, según Cruz Sánchez de Lara

La abogada, que lleva seis años saliendo con el periodista, nunca ha querido dar declaraciones de la relación pasada de su marido. Ágatha, por su parte, no ha tenido problema en detallar cómo fue la ruptura y atacar públicamente al padre de sus dos hijos en alguna que otra ocasión. "Yo creo que llevo seis años sin hablar de esto y vas a entenderme que siga en la misma línea. Todo el mundo tiene su opinión, quién la expresa y quién se la reserva, y a mí me vas a permitir que me la siga reservando", ha comenzado diciendo Cruz Sánchez de Lara ante las cámaras de Europa Press, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia.

La mujer de Pedro J., que estaba presente en el encuentro, ha dicho que ella no pudo ver bien a Ágatha porque "estaba de espaldas". "Yo sabía que iba, lo sabíamos por Tristán. De todas formas no pasa nada, todos tendréis ex, la vida es larga y cambia. Nosotros tenemos una vida muy feliz y yo le deseo a todo el mundo que tenga una vida muy feliz", ha explicado sobre el encuentro que se produjo en Venecia.