Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset se encuentran de actualidad tras hacerse pública su separación

La diseñadora ha sido relacionada de nuevo con Luismi 'El chatarrero'; y el empresario, con Anne Igartiburu

Un entramado amoroso por le que ha sido preguntada la socialité, que admite estar "hartita de todo"

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset se encuentran en el ojo mediático desde que se hiciese pública su inesperada ruptura. Mientras que la diseñadora ha negado por activa y por pasiva una posible reconciliación con Luismi ‘El Chatarrero', según desveló en exclusiva Jiménez Losantos en las ondas, afirmando que está “soltera” y que él es únicamente un “grandísimo amigo”; el empresario, la otra parte de la historia, ha desmentido que esté conociendo a Anne Igartiburu, cuya separación con Pablo Heras-Casado sorprendió a finales de febrero tras cinco años de matrimonio y un hijo en común. Un entramado amoroso por el que ha sido preguntada la socialité, que admite estar cansada de los hombres y de las polémicas que han ido surgiendo tras conceder una sincera y comentada entrevista en la revista ¡Hola!

Pese a que en esta publicación no tuvo problema en despachar contra Luis, revelando, entre otros detalles íntimos, que no es un hombre “superapasionado” ni el tipo de persona en el que se suele fijar; Ágatha ha preferido no hacer ningún comentario sobre el posible romance de su ex con la presentadora. “No hablo más de estos temas que menuda semanita llevamos. No tengo ni idea. Hace un mes y pico que no le veo y no sé nada”, zanjaba el tema ante los micrófonos de ‘Europa Press’.

El mismo interés ha dedicado a las declaraciones de Marcia di Lele, que tiene muy claro que el posible acercamiento entre ellos esconde más interés que sentimiento: “Amor no hay. Hay divertimiento, juegos. Él quiere fama y ella lo que quiere es confort, lujo, y él se lo da”. Unas palabras que producían la incredulidad de la diseñadora, que empleaba la ironía para responder a la actriz: “El lujo que no conocía… de verdad. Yo estaba muertecita de hambre cuando me conoció”.

Agotada de este triángulo amoroso y de la tormenta mediática en la que está inmersa desde que confirmara su separación con Luiss Gasset, Ágatha ha reiterado que no entra entre sus planes para las vacaciones de verano con ‘El chatarerro’ ni una reconciliación o relación abierta con él: "Déjate que estoy hartita de todo. Ahora estoy que ni risas así que nada. Ya te digo que estoy harta de todos y de momento solo quiero vacaciones, vacaciones. Ya no llevo a Luismi a ninguna boda para que no hablen más", admitía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agatha Ruiz de la Prada (@agatharuizdlprada)

Carmen Lomana ataca a Ágatha Ruiz de la Prada