Estrella Morente defiende a su hermano Kiki y a Sara Carbonero: "Tienen derecho a vivir su historia"

La última situación en la que le ha tocado dar la cara ha sido en la presentación de 'Leo', su último disco, una conjunción de malagueñas, fandangos, fados, rancheras y tangos que la artista acaba de lanzar al mercado. Y en este encuentro con la prensa, cómo no, no podía faltar la pregunta del millón. "¿Cómo lleva Kiki lo de los medios?" , le planteaba una compañera de Europa Press.

"Soy muy jóvenes, son libres, y son gente que tiene todo el derecho a vivir su propia historia. Desde luego no seré yo quien desmienta o confirme", le respondía Estrella con amabilidad, haciendo referencia también a Sara Carbonero. "Pero no por nada, sino porque cada uno tiene su vida y son dos personas que creo que tienen dos carreras maravillosas, dos trayectorias que les abalan, con una seriedad y unos principios estupendos, y ellos tienen voz propia para hablar claro cuando ellos lo consideren. Es su vida, y como no me gusta que opinen sobre mi vida no voy a opinar de la de los demás".