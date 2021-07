Lucía Rivera tiene nuevo novio: Alejandro Sáez Novales, 24 años y empresario de éxito

Entre la larga lista de vips que no les gusta pronunciarse acerca de su vida sentimental se encuentra Lucía Rivera, que tras su ruptura con el piloto Marc Márquez, ha sido objeto de incontables especulaciones sobre nuevas aventuras e idilios. Hace tan solo un par de meses, a mediados de mayo, la hija de Blanca Romero tenía que salir a desmentir públicamente que tuviese un idilio con el empresario Jaime Conde, a quien le une una simple amistad. "¿Por qué siempre se me empareja con hombres y no con mujeres?”, planteaba la modelo, harta de que los medios difundiesen rumores sobre su vida privada. Después de admitir en una de sus últimas entrevistas que estaba “encantada con mi soltería”, la primogénita de Cayetano Rivera vuelve a ser noticia después de que ¡Hola! haya relevado la identidad de su nueva pareja.