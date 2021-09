“Es algo que no esperaba, creía que tenía mi vida encaminada pero la vida es así, ha llegado esta persona que me transmite tanta paz, tanta tranquilidad que por fin he encontrado esta paz interior mía”, elogiaba a su chico ante los micrófonos de Europa Press, que cubrían un evento que reagrupó en la Finca segoviana Los Jazmines a un gran número de influencers. La tía de Martín es consciente de que “es muy difícil” conservar su relación en la privacidad, pero se muestra tranquila ya que la otra parte “lleva bien” esta exposición al estar muy “enamorado” de ella.