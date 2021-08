Hace tres días, Máximo Huerta decidió celebrar el amor sin "tapas", simil al que recurrió para reivindicar su decisión de no seguir ocultando al que es su pareja desde hace ya casi cuatro años . Lo hacía con una foto en blanco y negro en la que el escritor y su chico aparecían mirando al infinito, agarrados el uno al otro junto al símbolo de un ancla, una imagen que el exministro lleva tatuada y que es un símbolo de lo que siente por su novio.

Conscientes de que esta apertura de su intimidad era un paso importantísimo para el presentador , que está acostumbrado desde hace décadas a mantener su vida privada al margen de su faceta mediática, amigos y usuarios anónimos tardaron segundos en reaccionar a este post con mensajes de cariño y afecto hacia el comunicador. Todo son emojis de corazones y celebraciones del amor en los comentarios a este post al que ya le han dado like más de 25 mil personas. Y él, agradecido.

Aunque no ha podido dar las gracias a los miles de mensajes recibidos en las últimas 72 horas, sí ha contestado a sus más íntimos, casi siempre con emoticonos, aunque con alguna excepción. Ese "la vida no tiene tapas" al que hacíamos referencia es una respuesta a la periodista y especialista en violencia de género Ana Isabel Bernal.

Siempre en grupo, fundido entre la pandilla de Huerta, ahí estaba él, sonriendo, siempre junto a él. Eso sí, consciente del interés que podría suscitar esta noticia, Máximo siempre se cuidó de no etiquetarle para evitar a los curiosos.

Si repasamos las últimas intervenciones públicas del de Utiel, ya nos había advertido de que estaba enamorado desde hace más de tres años. Al primero que se lo confirmó fue a Jorge Javier Vázquez, al que durante una conexión con 'Sálvame' le contó con espontaneidad su estado vital. "Si me preguntas si como te digo que sí, si me preguntas si duermo te digo que sí, si me preguntas si estoy enamorado también te digo que sí", le desveló.