Máximo Huerta se rompe los huesos de la mano tras caerse por las escaleras de su casa: "Con el ánimo tocado"

"Me caí por las escaleras ayudando a mi madre, porque la cuido por un problema que tiene ella" , contaba el exministro de cultura mirando a cámara, confesando que tenía un "dolor constante desde el viernes por la noche” que le habría obligado a acudir el sábado al hospital. “No se ha parado el mundo, se me ha parado el brazo, pero la cabeza y la boca la tengo para ustedes”, tranquilizaba el comunicador a la audiencia, continuando con naturalidad el formato para evitar desarrollar más el tema.

Màxim Huerta desvelaba que habían detectado un tumor a su madre

Sin duda el pasado año no fue un camino de rosas para nadie. Todos conocemos las razones. Pero las ganas de dejar atrás un fatídico año en el que la pandemia paralizó nuestras vidas eran mucho más mayores para algunos, como fue en el caso de Máximo Huerta, que además de afrontar esta crisis sanitaria tuvo que gestionar un duro trance familiar relacionado con la salud de su madre.

En pleno confinamiento, el autor del best seller ‘Con el amor bastaba’, le tocaba cuidar a una de las personas que más quiere en el mundo, si no estamos hablando de la que más. Sus más de 300 mil followers intuían que algo estaba sucediendo al valenciano: esa preocupación que asomaba en ocasiones en algunas de sus apariciones públicas unida a sus continuos viajes desde Altea, su tierra, a Madrid, reflejaban que algo no transcurría bien. Tras un tiempo silenciado y manteniendo el dolor en su interior, Huerta desvelaba en un acto que a su madre le habían diagnosticado un tumor.