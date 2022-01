El novio de Máximo Huerta: Jesús Castillo, de Fuerteventura y tres años de relación

Hace cinco meses, Máximo Huerta daba un importante paso en su vida y celebraba el amor sin "tapas", símil al que se acogió para proclamar su decisión de no seguir escondiendo al que es su novio desde hace ya casi cuatro años. Lo hacía con una foto en blanco y negro en la que aparecen mirando al horizonte, agarrados el uno al otro junto al símbolo de un ancla, objeto que el exministro lleva grabado en su piel y que representaría la estabilidad que ha encontrado en Juan Castillo .

‘El Español’ despejaba la incógnita hace unas semanas y descubría su identidad y detalles hasta entonces inéditos. El novio de Max se llama Juan Castillo, es natural de Fuerteventura , la segunda isla más grande del archipiélago canario, y vive desde hace años en la capital. El hecho de que viva en Madrid es el motivo por el que tiene amistades en común con el escritor. No es lo único que les une. El mar es otra de sus pasiones, mientras el majorero adora el agua de su isla natal, Max siempre ha mantenido una especial conexión con el Mediterráneo.

Si echamos la vista atrás y repasamos las últimas intervenciones del presentador del ‘Benidorm Fest’, nos confesó hace más de tres años que estaba enamorado. Al primero que se lo reconoció fue a Jorge Javier Vázquez, al que durante una conexión con 'Sálvame' le contó con espontaneidad su situación vital. "Si me preguntas si como te digo que sí, si me preguntas si duermo te digo que sí, si me preguntas si estoy enamorado también te digo que sí", le confirmó.