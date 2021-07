Edurne, Alice Campello o Paddy: las parejas de los jugadores que apoyan a la Selección Española

A finales de 2010, el destino unió al guardameta y la cantante para no volver a separarlos nunca más. Si bien es cierto que se encuentran actualmente en el punto álgido de su relación tras el nacimiento de su hija, lo suyo no ha sido precisamente un camino de rosas, ya que su historia de amor ha estado inevitablemente marcada por la distancia y las despedidas en los aeropuertos. Durante varios años, Edurne ha vivido a caballo entre Madrid y Manchester, hasta que, hace tres años, se trasladó definitivamente a Inglaterra. Encantados con haber formado su propia familia con la pequeña Yanay, la artista dejaba claro que no tiene intención de pasar por el altar, al menos de momento.