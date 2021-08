La felicitación de Miguel Torres a Paula Echevarría por su 44 cumpleaños

Paula Echevarría vive hoy uno de sus cumpleaños más especiales . La actriz sopla este sábado 44 velas y lo hace plena, feliz y muy enamorada. El pasado mes de abril, la ex de David Bustamante se convertía en mamá por segunda vez. Un momento mágico para ella con el que ponía el broche de oro a su historia de amor con el exfutbolista Miguel Torres. Precisamente el papá de Miki no ha podido dejar pasar esta fecha tan señalada en el calendario de Paula, y ha brindado por la madre de su pequeño con una romántica felicitación.

Las reacciones no se han hecho esperar y la instantánea ya acumula miles de 'me gusta' y comentarios. Entre ellos el de la propia Paula Echevarría, que ha querido referirse a su pareja una vez más con el cariñoso mote con el que se llaman en casa: "Te quiero pichón, gracias por la felicitación ¡y por TODO!".

Paula Echevarría tuvo a su hija Daniella Bustamante con 32 años. Aunque para ella su primogénita siempre ha sido el motor de su vida, la it-girl siempre manifestó abiertamente su deseo de no darle un hermanito a su hija en común con el finalista de 'Operación Triunfo'. No obstante, su pensamiento cambió radicalmente cuando Miguel Torres entró en su vida y Paula repitió maternidad a los 43.

La propia Paula ha celebrado la entrada en sus 44 y este cambio de vida en sus redes, donde se ha mostrado agradecida por todo el cariño que está recibiendo en su día. "Quién me iba a decir a mí que iba a cumplir los 44 habiendo sido madre de otro retoño hace menos de 4 meses... A veces la vida te sorprende y yo no puedo estar más que agradecida porque (casi) siempre suele hacerlo para bien!

¡Gracias vida!", escribe antes de acordarse de sus seguidores, familiares y amigos, que no han dejado de felicitarla en todo el día: "¡Y gracias infinitas a todos los que me estáis haciendo llegar vuestras felicitaciones y vuestro cariño! ¡Cuánto AMOR!"