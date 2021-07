Fin de semana de celebración en Madrid. Y en el mundo. Solo bastaba con pisar el casco antiguo de nuestra capital para ser testigos del gran día del Orgullo LGTBIQ+. Más masificadas de lo debido (si tenemos en cuenta que aún estamos en una pandemia), las calles reivindicaban su derecho a ser libres, creando una masa arcoíris de la que formaron parte vips como Paula Echevarría . Desde las alturas del restaurante Palacio de Cibeles, el favorito de otros famosos como Alejandro Sanz, Helen Lindes o Noelia López, la actriz huía del bullicio para cenar con su chico, el exfutbolista Miguel Torres, durante la celebración de la manifestación de este sábado . Una fecha y un lugar muy especiales para ambos que no ha pasado desapercibida para sus fans.

En este tiempo han cambiado muchas cosas. Aunque su aspecto físico es prácticamente el mismo ("Pensé que eran las dos de ayer, no entendía el cambio de ropa. Estáis igual de guapos", decía una seguidora anónima), los dos han afrontado juntos la aventura de la paternidad conjunta con el nacimiento de Miki, su primer hijo en común . También han estabilizado su relación y han formado un hogar común en Madrid desde que Miguel Torres abandonase el deporte de élite hace un par de años.

Además, para orgullo de Paula Echevarría, hay un pequeño detalle que sí distingue una imagen de la otra . Y no es la afluencia de personas en el madrileño Paseo de la Castellana, que también. Se trata del hecho de que la actriz logró hace justo tres años de abandonar un hábito tan malo como es fumar. Así se lo hacían ver algunos usuarios, que resaltaban que en una de las fotos apareciese una cajetilla de tabaco junto a la asturiana.

Horas más tarde de compartir esta publicación a la que ya han dado like más de 135 mil personas, Paula Echevarría utilizaba el altavoz que le da Instagram (donde ya cuenta con 3,5 millones de seguidores) para pedir "justicia para Samuel", el joven coruñés de 24 años que ha sido asesinado este fin de semana al grito de "maricón". "¡Qué triste tener que seguir pidiendo libertad y derechos para TODOS! ASCO, con mayúsculas, me dan quienes son capaces de cometer un acto así, no merecen ni haber nacido", denunciaba junto al hashtag #LaHomosexualidadNoEsUnaEnfermedadLaHomofobiaSÍ.