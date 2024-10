La vida privada de María Dolores de Cospedal, que se separa tras quince años: fue madre soltera y ha tenido dos matrimonios

"Efectivamente, me he separado". De esta manera ha confirmado María Dolores de Cospedal a Paloma Barrientos su ruptura con Ignacio López del Hierro tras quince años de matrimonio. La que fue secretaria general del Partido Popular ha explicado a Vanitatis, medio que conocía la noticia, que no hay "ninguna historia más allá de las desavenencias en la convivencia". "Me gustaría dejar eso claro. Yo sigo trabajando, y mucho", ha asegurado.