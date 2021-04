Íñigo Onieva es uno más en la familia de Tamara Falcó: su plan de parejas con Fernando Verdasco y Ana Boyer

Desde que saltara la noticia de su noviazgo a finales del pasado año, Tamara Falcó no ha escondido lo enamorada que está de Íñigo Onieva, hermano de la actriz Alejandra Onieva, y han sido múltiples las ocasiones en las que la pareja ha sido fotografiada por los paparazzi en algunos de sus planes. “Está lleno de vida y es una persona superpositiva. Y eso a mí me encanta. Es muy dinámico. Me fascina estar con él”, confesaba la actual marquesa de Griñón tras hacerse público su idilio, afirmando que este madrileño de 31 años había sido capaz de gestionar a la perfección la presión mediática del inicio de su relación: “Este acoso dura un tiempo y se lo ha tomado fenomenal, porque no es fácil”. Su historia de amor parece ir viento en popa y la pareja ya conoce a sus respectivas familias políticas, como hemos podido comprobar en sus redes sociales, donde han dejado constancia de que se llevan con ellas a las mil maravillas.