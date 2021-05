Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, se ha derrumbado en las redes sociales por las críticas

La joven de 21 años se está haciendo un hueco en el mundo de la interpretación y ya ha protagonizado su primer proyecto

La hija de Érika Ortiz ha estallado después de que la acusen de tener una vida más fácil por su vínculo con la casa real

Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, ya no puede más. La joven de 21 años ha reiterado en más de una ocasión que su vida no ha sido un camino de rosas y que depende de sí misma. “La gente se cree que levanto el teléfono y consigo las cosas y no es así”, es una de las frases que más ha repetido en sus intervenciones públicas. Su debut como actriz en un corto publicitario de la firma Ship&Company no ha pasado desapercibido para sus miles de seguidores, que dejan planear constantemente la sombra del enchufismo en las redes sociales de la hija de Erika.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carla (@carla.intense)

Carla decidía hacer un directo este jueves en Instagram para resolver las dudas de sus seguidores e interactuar con ellos durante unos minutos. Lo que no podría imaginar es que esta iniciativa acabaría de la peor forma posible. La joven, al principio del todo, trató de expresarse sobre otros asuntos y hacer caso omiso a todas aquellas preguntas referidas a sus tíos, los reyes de España, y sus primas, Leonor y Sofía. Sin embargo, los comentarios fueron subiendo de nivel y, rompiendo a llorar, finalmente respondía a todos aquellos que estaban criticándola achacando que era una "enchufada" y que su vida era mucho más fácil por su parentesco con la familia real.

Entre lágrimas y saturada por estos injustos mensajes, Vigo reincidía en el hecho de que está trabajando para que se la reconozca, según cuenta 'El Español' en su web. "Yo es que ya no sé cómo decir las cosas. Por favor, que se os meta en la cabeza: yo no tengo la vida resuelta. ¿Sabéis cuánto me ha costado hacer un anuncio? Años de ir a castings, y que ni siquiera me llamasen”, salía en su defensa el pasado mes de abril en redes por este mismo tema. “Si ahora me está yendo mejor es porque me lo estoy trabajando. Pero ¿qué pasa?, ¿cómo no se ve, no existe? Las cosas no van así", intentaba hacer ver por aquel entonces lo injustos que estaban siendo con ella.

Dando por hecho que inevitablemente se le proporcionan ciertas ventajas por haber nacido con el apellido Ortiz, Carla siempre ha señalado que esta situación también tiene una “parte oscura” de la que no se habla tanto. “Y, aparte, ¿qué hay de malo en tener facilidades? Mientras luego yo demuestre lo que valgo no creo que tenga nada de malo”, no ha entendido nunca esta polémica, señalando que, muchos de los que creen que está consiguiendo proyectos por este vínculo y no por su talento, no han visto cómo actúa y, por lo tanto, no deben juzgarla.

Carla Vigo confesaba que era “muy duro” no saber de quién puedes fiarte