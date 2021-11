Hiperlordosis, la alteración física con la que Laura Escanes ha justificado que no está embarazada

La influencer y su amiga Teresa posaban juntas en el baño del hotel. Para la ocasión, Escanes apostaba por un ajustadísimo vestido de color azul que ha provocado que algunos de sus fans creyesen que podría estar embarazada por segunda vez. "No estoy embarazada" , ha aclarado la influencer a través de su cuenta de Instagram. "Mi posición normal es sacando culo para fuera y mi tripa se ve más. Tengo hiperlordosis . Y bueno, que esaba hinchada de estos días", ha explicado.

Se trata de una condición en la que se produce una curvatura excesiva de la columna vertebral . Para imaginarlo de forma más clara, la hiperlordosis provoca que la espalda tenga hacia dentro una forma de 'C' en la zona lumbar. Algunos de los síntomas más habituales son un dolor leve en la parte baja de la espalda, que el abdomen y el gluteo sean más prominentes (debido a la curvatura excesiva de la columna), o un daño en la columna vertebral.

Al desvelar que sufre hiperlordosis, Laura Escanes ha querido explicar que lo que sus fans han confundido con una tripa de embarazada se trataba, entre otras cosas, en este problema de espalda. Hace unas semanas, la influencer contó que no le importaría volver a quedarse embarazada, peo que no era el momento por cómo se encuentra actualmente en referencia a la salud mental y que quería que sus hijos, en caso de tener un segundo, no se llevase más de cuatro años con la pequeña Roma, su primera hija junto a Risto Mejide.