“Después de 25 años, tenemos una foto de pasaporte decente”, se mostraba encantada con el resultado final y, a su vez, ajena a quienes no estaban de acuerdo con esta apreciación. “No sé qué te habrás hecho, pero no me gustas. Tienes fotos mejores que esta. Eres muchísimo más guapa”, opinaba un seguidor tras ver la foto que había escogido para su pasaporte. “No pareces tú, qué miedo”, eran uno de los muchos comentarios que señalaban que Laura salía “superrara”. “Con lo guapa que eres, madre mía, lo siento pero no pareces tú”, ensalzaban su belleza natural.