Unos mensajes falseados en el Instagram de María Pombo han generado mucha polémica

La influencer ha dado las explicaciones pertinentes para hacer entender que no estaba engañando a sus seguidores de Instagram

Nueva polémica en el Instagram de María Pombo. Con explicación incluida. Todo comenzó con un story en el que la influencer nos dejaba ver la 'preocupación' de sus seguidores por el hecho de que estuviese un día sin compartir contenido en su perfil. A través de un story, la joven nos mostraba varios comentarios que daban fe de ello ("¿Todo okey?", "¡Pero bueno, qué bien!", "24 horas después", "Mari, ¿estás bien?" o "Qué calladita estuviste ayer"). "Os quiero, gracias por echarme de menos estas 24 horas", les respondía. Sin embargo, los más observadores se dieron cuenta de que dos de estos mensajes estaban escritos por ella.

Rápidamente, Twitter, donde su nombre no suele recibir demasiados comentarios positivos, criticó el hecho de que la instagramer hubiese falseado las impresiones de sus seguidores. Y para no agrandar el tema, pocas horas después nos dio la esperada justificación. "A ver, que la vida es muy sencilla y todo tiene una explicación", comenzaba argumentando, algo sonrojada por la magnitud que había cogido aquel story.

Según María, hay una cuenta ("que por supuesto no voy a decir el nombre, porque es lo que quiere") que se dedica "a meterse con gente" y que fue la primera en destapar esta controversia. Al parece, a pesar que estuvo recibiendo mensajes insistiendo en su ausencia porque, como ha asumido, "al final es raro que no aparezca ni por aquí ni por post ni por stories", no le fue fácil dar con cinco muestras diferentes a la hora de publicar esa famosa historia.

"He puesto los cinco como ejemplo, y como dos de ellos no los he encontrado en el momento de subirlo los he escrito yo para que estuviera estéticamente bonito", ha explicado. Esto que tanto se ha criticado es algo que Pombo hace "muchísimo", no por el hecho de que se "invente lo que ponen", sino por una mera cuestión estética.

¿Por qué María Pombo ha falseado los mensajes de sus fans?

"Lo raro es que el chiquillo no se haya fijado antes", ha apuntado, asegurando que esto denota que "es hater, no seguidor". Además, dando de su propia medicina a sus odiadores, María Pombo ha aclarado que este tipo de polémicas no le hacen daño, más bien todo lo contrario, ya que "todo lo que sean mensajes y movimiento en mi Instagram es bien" para las marcas que la contratan.

Para aportar pruebas, la que es una de las influencers más importantes de nuestro país ha invertido "dos horas" en encontrar esos mensajes de los que hablaba y que escribió ella misma para ahorrar tiempo. "Quería demostrar que no me lo había inventado. No me deberían importar estas cosas, pero quería aclararlo". Por último, zanjando así esta confusión, la madrileña ha manifestado que es consciente de que "hay gente que no se entera de que he desaparecido ni me echan de menos", pero también de que "otra mucha gente sí".