Marta Pombo consume cannabis medicinal: "Me está viniendo que te mueres"

El producto, que adelantándose a las críticas ha advertido que "no es este que te deja volando", es el CBD, "que es cannabis pero sin el THC, que es la sustancia que te hace ver gnomos por la carretera". Los que la atendieron aquel día que paseaba por Madrid se lo recomendaron cuando les contó que estaba "desesperada" y que necesitaba algún plus para recuperar la vitalidad que tenía antes de la pandemia. Y Marta, que no era la primera vez que escuchaba hablar del cannabidiol, decidió hacerles caso.