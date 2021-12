La intérprete ha explicado que se trata de un “tema muy delicado y personal” , por lo tanto, prefería no hablar del caso de “futbolistas, deportistas" como le habían pedido. “No sé por qué ellos enseñan las caras de sus hijos, pero sí que os puedo hablar de por qué nuestra decisión. Es verdad que nosotros sí que enseñábamos la cara cuando eran muy bebés, pero llegó un momento, que coincidió cuando les dejó de cambiar la cara tan rápido, donde decidimos que era mejor ya no enseñarla más ”, explicaba Natalia antes de desvelar la razón principal por la que ella y su pareja habían dado este paso.

“Más que por un tema de privacidad, porque son muy pequeños, es por protección en cuanto a seguridad”, reconocía la actriz, que entendía que los deportistas no tienen ese problema porque probablemente “vivan en ambientes más protegidos y deben sentirse más tranquilos en ese aspecto”, porque están más protegidos. “A mí me da mucha rabia, a mí me encantaría poder compartir la cara de Lia y Neo y poder compartir un montón de cosas que me hacen ilusión, pero por protección de los peques no lo hacemos. Gana no nos faltan”, lamentaba Natalia.