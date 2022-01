Tamara Gorro cumple 35 años: "Prometí que sonreiría y me levantaría, pero las fuerzas flaquean aún"

La influencer ha dicho que está siendo un cumpleaños "completamente diferente a lo que siempre he vivido y deseado". A diferencia de otros años en los que organiza impresionantes fiestas con amigos y familiares, la presentadora ha decidido soplar las velas con su círculo más cercano y no organizar ninguna fiesta porque no tiene "ilusión ni ganas" y no se mantiene en pie. "Me prometí que a partir de hoy sonreiría y me levantaría. La fecha la alargo un poquito más, las fuerzas flaquean aún, pero esa promesa no está eliminada, solo se aplaza y sumo otro deseo y juramento a mi misma", ha contado en su cuenta de Instagram.