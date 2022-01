"Basta ya. No puedo más. Estoy enferma y me está costando mucho todo" . Estas han sido l as últimas e impactantes declaraciones de Tamara Gorro . Tras salir a la luz el testimonio de una persona cercana a la pareja en 'Viva la vida', la presentadora, destrozada, interveía en directo para pedir que se respete la situación de salud que está atravesando. Además, a través de las redes sociales, la empresaria pedía que aquellas personas que se están "subiendo al carro" dejen de mentir y de "dejar mal" a Ezequiel y a su familia.

El pasado mes de octubre, tras una temporada alejada de las redes sociales, la presentadora utilizaba su cuenta para publicar un vídeo en el que explicaba que cuál el problema que arrastraba desde hace tiempo . Tamara, tal sincera como siempre con sus fans, explicaba que había ido metiendo "piedras en una mochila" y que la suma de todas ellas hacen que sea imposible ponerla en pie sin ayuda. "Dejé de ver a mis amigos, dejé de ver a parte de mi familia, me aislé. He estado llorando en la cama" , contó entonces.

Una de esas piedras ha sido su separación de Ezequiel Garay. Hace unos días, la influencer anunciaba esta triste noticia que sorprendía a gran parte de sus seguidores. "Esto no viene de ahora, viene de hace tiempo. Pasas baches, por eso siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto", explicó sobre los motivos de su separación. Por el momento han decidido no separarse, ya que ambos confían en poder retomar dentro de un tiempo la relación que tenían y "morir juntos" como siempre han soñado.