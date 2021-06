“Te gusta verte guapa y por eso te maquillas y te vistes, pero eso no quiere decir que seas menos elegante. La perfección no está en la ropa ni en la cara. La elegancia va en lo que uno trasmite”, reflexionaba la empresaria.

La mala experiencia de Tamara Gorro con algunas marcas

A raíz de estos comentarios, la mujer de Ezequiel Garay ha querido contar “una vivencia” personal. “Sé que me puede perjudicar pero bueno, no es nada malo y no me da ninguna vergüenza, es una realidad”, adelantaba. Tamara Gorro ha recordado entonces que ha habido marcas, e incluso personas, que han llegado a decir: “Tamara no es de nuestro perfil”.