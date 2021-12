Tania Llasera, obligada a justificar sus retoques: "Yo no veo tanto Photoshop"

Este martes, Tania Llasera celebraba ser la imagen de una colección "elegante y cómoda con tallas inclusivas" para una conocida firma textil con un post de Instagram que en un principio no buscaba polemizar. La presentadora se mostraba "emocionada" y con "máxima ilusión" por compartir con sus casi 800 mil seguidores esos "camisones y pijamas pensados para poder dar el pecho" o esas "bragas grandes de colores y diseños bonitos" que tanto la representan y en los que lleva meses trabajando. Sin embargo, una de las fotografías que acompañaban a esta publicación copó la mayoría de comentarios .

Que si las imágenes están "superretocadas", que si por qué tanto Photoshop cuando "se le llena boca de decir lo de tallas grandes", que si "no entiendo tu lucha si luego se te ve delgada". Parte de su audiencia virtual no llegaba a entender el porqué de este posado tan producido, donde se la ve en ropa interior, cuando lleva años reivindicando su lucha contra la tiranía de 'estar perfectas'. Y Tania, como siempre, no ha esquivado esta controversia.