Marta Pombo, sobre la nueva vida de Victoria Federica: "Me daba pena pensar que les habían robado su juventud"

En el vídeo que encabeza esta noticia puedes ver las declaraciones de la hermana de María Pombo, que asegura que Victoria "es una institución en sí" y no le hace falta ser influencer . "Yo me alegro mucho de que esté en este mundo y le de una nueva imagen a la familia real", ha confesado la mediana de las Pombo.

Marta y Victoria Federica ya son "amigas para siempre" y la influencer considera que es "una imagen más joven" que favorece a la familia real. "Es una persona normal y antes de conocerla me daba mucha pena pensar que le hubiesen quitado la juventud, la libertad. Verla así de desenfadada me hace muchísima ilusión", ha dicho ante las cámaras de Europa Press.

En cuanto al momento vital que está atravesando, Marta Pombo se siente "de maravilla". Aunque sabe que siempre hay problemas, tanto ella como su familia no pueden "estar mejor" y ella ha aprendido a "surfear los problemas". "Sigo con expertos, he tenido la suerte de que he aprendido a caer, tengo mi paracaídas, ya sé lo que hay que hacer y no me da miedo", ha dicho haciendo balance de su recuperación de la depresión que ha sufrido.