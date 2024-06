Dakota Tárraga nos cuenta su nueva vida: "Estoy ganando mucho dinero con contenido para adultos"

¡Con una nueva imagen, muy diferente a la que conocimos en 2014 tras someterse a varios retoques y operaciones estéticas, la de Valencia ha dejado claro que uno de los factores por los que ha decidido abrirse esta cuenta es por que le da mucho dinero. "Me ha dado por ahí porque es una faceta nueva, estoy ganando mucho dinero y he perdido mucho dinero. Tenía que haberlo hecho mucho antes. A mí me compensa, si no no lo haría. Yo siempre hago lo que me apetece hacer. En mi casa lo llevan muy bien. Mis padres me apoyan en todo, porque tengo unos padres maravilloso".