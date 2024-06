Sin embargo, no es la única 'crisis' que atraviesa la monarquía de Inglaterra. Sabido que es la tensión entre Harry de Inglaterra y su familia desde hace varios años . Sin embargo, el hermano de Guillermo y su mujer, emitían un comunicado y mandaban un mensaje a Kate Middleton tras el comunicado de la enfermedad que padece, una información que desconocían.

"En enero me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres, y entonces mi estado era no canceroso. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación encontraron que había habido cáncer presente. Mi equipo médico me recomendó entonces someterme a una quimioterapia preventiva, y ahora mismo estoy en las fases iniciales de ese tratamiento", comenzaba diciendo Middleton.