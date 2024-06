Novedades sobre el bache de salud de Karina: hablamos en exclusiva con su hija

El estado de salud de la gran Karina ha hecho saltar todas las alarmas. La que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' era una de las asistentes a los Pemios Diversa 2024, celebrados el pasado 13 de junio. Sin embargo, finalmente no pudo acudir por problemas mayores y sentirse "indispuesta" tal y como ha recogido la revista Pronto tras ponerse en contacto con su representante: "Está todo bien. Se encuentra tranquila y no hay motivo para alarmarse". Además, 'Vanitatis' -entre otros medios- se ha puesto en contacto con una de sus hijas, que han estado al pie del cañón al lado de su madre, que ha desvelado el verdado estado de la artista: "Está estupendamente. Ayer tuvo que ir a urgencias porque no se encontraba bien, pero ha dormido en casa y todo ha sido un susto". Willy de la Vega, nuestro reportero de 'Socialité Club', ha podido hablar con su hija que, nos ha desvelado en directo, como se encuentra la artista tras este bache.