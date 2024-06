Hace unas semanas se destapaba el embarazo de Anabel Pantoja, que será madre por primera vez

Tras la noticia, Omar Sánchez y Yulen Pereira, sus ex, se pronunciaron sobre ello

El emotivo vídeo en el que Anabel Pantoja le cuenta a su pareja, David Rodríguez, que está embarazada

El embarazo de Anabel Pantoja -al igual que ha ocurrido con el de Alejandra Rubio- ha hecho que muchas de sus exparejas, con las que no han sido madres, den su opinión a las cámaras. Concretamente, tras salir a la luz el de la sobrina de la intérprete de Marinero de Luces, era Omar Sánchez, con el que pasó por el altar, el que se sentaba en un plató de televisión para desvelar que la noticia le había sentado como un jarro de agua fría, ya que con él no quiso estrenar la maternidad. Hoy, 24 de junio, 'Socialité Club' ha conseguido hablar con otro de los amores del pasado de la joven: Yulen Pereira -y con su madre, Arelys (exsuegra de Anabel). El joven y la creadora de contenidos estuvieron juntos tras su salida de 'Supervivientes', en donde concursaron juntos. Sin embargo, a pesar de haber vivido un momento único en los Cayos Cochinos, no mantienen una relación amistosa. No obstante, el esgrimista no ha dudado en mandarle un mensaje a la futura mamá. ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia!

"Tenía la cabeza que tuve que apagar el teléfono. Pasé todo el día llorando. Cuando veo la portada de Anabel digo "qué rápido", en el sentido de que se queda embarazada con una persona que lleva poco tiempo. Digo "¿tenían prisa, ¿no?" No me da pena que el hijo de Anabel podía haber sido mío, pero sí es cierto que me ha sorprendido. Me impactó, pero son cosas que pasan en la vida y todo pasa por algo, ¿no?", confesó el exmarido de Anabel que, en una entrevista concedida a 'De Viernes', aseguraba que, a día de hoy, no sentía nada por la sobrina de la tonadillera: "Por Anabel a día de hoy no siento nada, nos encontramos hace poco en un festival pero no nos dijimos ni hola".