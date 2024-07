María Verdoy, al borde del llanto tras el testimonio de los padres de Alejandro Nieto: "Me he emocionado"

Sin embargo, hace solo un día eran tres los que se enfrentaban a la nominación. Ante su asombro, era el propio Alejandro Nieto el que no daba crédito al conocer el apoyo de la audiencia al salvarle una semana más: "Estoy muy feliz, muy feliz. Cuando estaba haciendo el alegato confiaba en la gente, me quieren mucho, es lo que me han transmitido siempre. Muy agradecido, con muchas ganas de llegar a la final y de hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias, no me lo esperaba. Creía que se iba a salvar Bosco, la verdad".