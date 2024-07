Aneth, examiga de Isa Pantoja, cuenta en 'Socialité Club' su proceso para quedarse embarazada: "Ha sido difícil"

" Enhorabuena por ese embarazo ”, ha comenzado diciéndole María Verdoy. “Mi maravillosa, que ganas de conversar contigo, vas a ser tía. Queremos disfrutarla calmados, viviéndola con mucha emoción”, le ha respondido la invitada - embarazada de once semanas (casi tres meses), que no ha dudado en explicarle el duro tratamiento al que se ha enfrentado para cumplir su sueño.

“ Ha sido un proceso difícil, hemos pasado por un tratamiento, hormonación y no todos los embarazos son iguales ni tienen que ser bonitos", ha explicado para visibilizar que no todo ha sido color de rosas, así como su embarazo y las dificultades a las que se enfrenta: "Tengo insomnio, reflujo, son procesos naturales que algunas mujeres pasamos. Pero no todos los embarazos son maravillosos y las redes nos muestran Barbies . Vale la pena porque estas creando vida".

Aunque aún no sabe el sexo del bebé que espera, la futura mamá ha desvelado si su examiga, Isa Pantoja, le ha felicitado por la noticia y en qué punto está su relación: "Yo estoy rodeada de amor y la gente que me quiere me ha llamado y no lo ha hecho gente que pertenece a mi pasado. Isa y yo nos conocemos hace muchos años pero no tenemos ninguna relación y esta cortada definitivamente. Estoy convencida que Dios pone a gente en tu vida y la saca”