Pedro García Aguado revive en 'Socialité Club' su paso por los Juegos Olímpicos: "Era duro, no había apoyo emocional"

Además de María Rosa Cobo, otro de los invitados al plato de ‘Socialité Club’ -el programa de las tardes de Divinity que se emite de lunes a viernes de 20h a 21h- ha sido Pedro García Aguado, quién fuera el último ganador de ‘Supervivientes’. Después de muchos años apartado del foco mediático, el exconcursante reaparecía de la mano de ‘Hermano Mayor’, un programa en el que sacaba sus dotes como coach. Un ámbito del que se formó tras su paso por los Juegos Olímpicos y es que Aguado estuvo como representante en la disciplina de Waterpolo. Además de valorar cómo ve al equipo actual, el madrileño ha recordado cómo fueron sus años en el equipo olímpico. ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia para verlo!

Su paso por los Juegos Olímpicos y la figura de los Reyes

Durante su paso por la última edición de 'Supervivientes', Pedro García Aguado -al igual que el resto de sus compañeros-, tuvo que hacer frente a una de las pruebas más complicadas emocionalmente: el puente de las emociones. Encima de las cristalinas aguas de Honduras, el que fuera coach en 'Hermano Mayor', se abría en canal para hablar sobre su delicada etapa como deportista.

Hoy, 29 de julio del 2024, y con el comienzo de los Juegos Olímpicos, Aguado ha desvelado lo que suponen para él. “Es un evento fantástico, se pone en práctica lo que has entrenado. Yo he estado en varios Juegos Olímpicos. Yo que vengo de un deporte en equipo (del Waterpolo), el estar con tus compañeros y compañeras por esa medalla te une muchísimo. Has vivido con una familia durante tiempo… que recueredos de mis vivencias”.

Una de las novedades de esta edición de las olimpiadas es la figura de la casa real, pero no solamente en París, si no a través de las redes sociales. La familia real española, sobre todo la princesa Leonor y la infanta Sofía, están apoyando a nuestros deportistas desde la ciudad de las luces. ¿Qué opina el invitado sobre la figura de la Monarquía en estos Juegos Olímpicos? “Es muy importante que se impliquen, me acuerdo en el 92 estaba el emérito y tuvimos plata y en el 96 medalla de oro cuando también vinieron la reina Sofía y las infantas. Es muy emocionante verlas”.

Finalmente, Aguado ha desvelado que, a pesar de las medallas y los triunfos no todo es oro lo que reluce con tanta presión puesta en los equipos españoles. “Parece que por ser campeones o por hacerlo mejor no somos vulnerables y es un momento duro y antiguamente no había el apoyo emocional. Luego tu vida externa, cada uno teníamos una carga emocional y en casos pasa factura”. ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia para conocer su experiencia al completo!

