Marisol Galdón, en 'Socialité Club': "Llega un momento en que piensas en largarte de este mundo"

El pasado 25 de julio, la comunicadora Marisol Galdón , escribía a través de sus redes sociales un preocupante mensaje tras un año apartada de los medios: "Perdonad, pero estoy en un punto de esos en que, salvo los pájaros, las estrellas o alguna música que todavía me emociona, no le encuentro sentido a mi vida. Al bucle existencial que me atiborra de hartazgo. He agotado mi resiliencia ". 'Socialité Club' -el programa de las tardes de Divinity, que se emite de lunes a viernes de 20:00 a 21:00-, se ha puesto en contacto con la periodista, que ha aclarado en qué situación se encuentra tras haber dejado de trabajar de lo suyo. ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia para escucharla!

Días después de su comunicado en Twitter, María Verdoy ha querido hablar cara a cara con la que fuera una de las presentadoras de oro de nuestro país. En primer lugar, la conductora de 'Socialité Club' le ha querido preguntar cómo se encuentra y si su situación actual viene ligada a un problema de "edadismo": “ No estoy desesperada, si no decepcionada. Estamos hartas todas la precariedad de nuestro mundo profesional , para todos los compañeros y sobre todo para las compañeras. Somos las que más sufrimos las consecuencias. Los medios están hechos un asco. La salud mental de los trabajadores está fatal”.

Además, la comunicadora ha desvelado cuál ha sido el principal impedimento y los baches que se ha encontrado a lo largo de su trayectoria profesional: “No me han dejado hacer mucho en los medios, colaborar mucho pero hacer poco. Por ser mujer libre me he encontrado obstáculos, si no estas con un grupo mediático fuerte lo tienes complicado. Hoy en día cualquier zopenco puede hacer un programa de televisión y lo peor es que las televisiones públicas malgasten el dinero. ¿Para que nos esforzamos si no le importa a nadie?".