Tatiana Delgado reaparece, muestra su cambio radical y habla de su nueva vida: "He estado unos años perdida"

"Estoy bien, ahora estoy bien después de mucho", ha comenzado diciendo en esta reaparición. La que fue pretendienta en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha contado que la cara es la misma, pero ahora "con colágeno y con 12 años más" . Tatiana ha contado que se sigue cuidando y que trabaja mucho con medicina estética y con tratamientos faciales que sean alternativos a la cirugía. "La última fue cuando me pegaron y me rompieron la prótesis y me la tuve que quitar. Le cogí bastante miedo. Solo me hago colágeno en la cara y me cuido", ha contado.

A la empresaria le afectaban mucho las críticas y era una persona "muy insegura", pero considera que todo el 'hate' que recibe es de aquellas personas "malas" que intentan herirla porque saben cuáles son sus puntos débiles. "He sufrido mucho y he aprendido de todo lo malo que me ha pasado. La crítica viene de gente que no tiene nada. Hoy estoy muy orgullosa de la mujer en que me he convertido. Soy libre, me busco la vida y no necesito que los demás me regalen nada. Soy independiente, libre y luchadora. He estado unos años perdida, desubicada. Cuando sales de la tele no tenía muy claro qué hacer ni donde tirar. Al final busqué otras alternativas, me encontré a mí misma, me metí mucho en la meditación", ha contado sobre su nueva vida.