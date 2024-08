De lo que no se sabía nada hasta hoy era del viaje de novios de la pareja. Antonio Rossi y Hugo Fuertes habían mantenido el secreto sobre el destino elegido para disfrutar de sus primeros días de casados. Sin embargo, la pareja no ha podido evitar que 'Socialité Club' haya descubierto el secreto mejor guardado gracias a un descuido de la pareja, que olvidó ocultar una url en un storie en el comentaban que estaban organizando su viaje de novios. Y como al ojo clínico de nuestros compañeros no se les escapa nada, ese descuido les ha llevado a descubrir que tras darse el 'sí, quiero' pondrán rumbo a Colombia.