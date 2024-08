Es más, también será de lo más emocionante ya que Hugo se retiró del baile en la pandemia y hasta el momento Rossi no le había visto bailar en directo . Además, el colaborador televisivo también habría querido tener un detalle especial con su pareja, regalándole unos mariachis.

"Hugo me tiene preparado una sorpresa, porque con la pandemia se retiró del baile profesional y yo nunca lo he visto bailar en directo", ha contado muy emocionado a sus seguidores en redes sociales. "Ha preparado una coreografía y él va a abrir el baile nupcial, me tiene preparada una sorpresa que ha preparado durante semanas", ha detallado a través de sus stories en Instagram.