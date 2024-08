La abogada de la familia de Edwin Arrieta, antes de la sentencia del caso de Daniel Sancho: "Hay contradicciones"

“La familia está esperanzada pero es imposible que estén tranquilos. Tienen muchas ganas de conocer el resultado de la sentencia para descansar", ha comenzado diciendo la abogada, que ha dejado claro que el equipo legal "no es el que pide la pena", si no "el juez": " Nosotros pedimos que queden fijados unos hechos, que es el asesinato premeditado . La familia va a respetar lo que decida el juez. Esperemos que quede probado el asesinato premeditado".

Además, Antonio Santana le ha preguntado si hay algo en lo que estén de acuerdo con la defensa. “Ellos dicen que no hay un ADN conjunto. Hay una serie de contradicciones. ¿Cómo pueden defender que hay una pelea previa? Lo único me queda claro es que Edwin estaba indefenso y que este señor lo asesinó de forma premeditada. Lo que me deja claro es que actuó con premeditación para terminar con su vida. Se ponen ramas para que no veamos lo que hay detrás. Queremos que quede probado el asesinato premeditado".