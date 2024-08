Hugo Paz y Sofía Suescun mantuvieron una relación de dos años y Maite le hizo vivir situaciones muy desagradables

"Yo he tenido que tragar mucho durante estos años y estuve en una situación bastante mala"

Sofía Suescun enseña el vestidor de su casa: tocador, armarios abiertos y bolsos exclusivos

Sofía Suescun no está atravesando su mejor momento. La exsuperviviente ha vivido una ruptura traumática con su madre, con quien a día de hoy mantiene un tenso enfrentamiento. Maite acusa a Sofía de haberla echado de casa y estar manipulada por Kiko Jiménez mientras que la creadora de contenido afirma que lleva años sometida a su madre, quien ha controlado su vida. Todo ha saltado por los aires y Sofía se sinceró como nunca en 'De viernes'.

La creadora de contenido vivió en el plató del programa conducido por Bea Archidona y Santi Acosta su noche más dura y sacaba a la luz toda la verdad sobre la obsesión de su madre con ella, su complicada convivencia y cómo durante años, desde antes que su madre se mudara con ella a su minipiso de Madrid, ha protegido a su madre, a quien en privado le pedía que buscara ayuda.

Y tras una noche muy difícil y reencontrarse con su novio, Sofía tenía que hacer frente a un nuevo ataque de su madre en redes. Kiko ha permanecido a su lado todo el fin de semana y ha encontrado la manera de que Sofía desconectara. Después de refugiarse el fin de semana en su casa de la sierra de Madrid, la pareja ponía rumbo a Linares con la familia de Kiko, que se han convertido en el gran apoyo de la pareja. Sofía ha vuelto a sonreír en la celebración del 60 aniversario de los abuelos de su chico que mostraba en sus redes una preciosa estampa familiar.

El infierno de Hugo Paz con Maite Galdeano

En medio de todo este drama familiar, Hugo Paz ha entrado en directo en 'Socialité Club' para explicar todo lo que vivió con Maite Galdeano durante su relación con Sofía Suescun. Situaciones inexplicables y terribles que ha detallado y que convirtieron su relación en una auténtica pesadilla. "Es revivir todo lo que yo he vivido muchas veces y no me pilla por sorpresa. Viendo los vídeos es una locura lo que yo viví en el momento, lo que he aguantado y lo que viví con Maite. Es para ponerse las manos a la cabeza. Sofía era mi novia y hay muchas cosas que no sabe. Hay cosas muy fuertes que he vivido con Maite, he estado en situaciones muy incómodo y me he sentido.... Situaciones en las que Maite iba con muy poca ropa puesta que me ha puesto muy incómodo".

Durante su intervención en 'Socialité Club', Hugo ha empatizado con Kiko y ha explicado que, al igual que él ha tapado por evitar problemas con Sofía. "Hay cosas muy graves que me ha hecho pasar Maite que no he contado porque si yo las contaba era discutir con Sofía, poner en peligro la situación con Sofía... Yo me he callado. No puedo contarlas aquí porque son muy fuertes. Se me ha insinuado con poca o sin nada de ropa. Esto no es nada nuevo. He vivido situaciones super desagradables. Yo he tenido que tragar mucho durante estos años y estuve en una situación bastante mala", ha relatado, que ha detallado alguna situación absolutamente inverosímil y muy dura. "Yo en el cuarto de baño con pestillo encerrado y abrir a la fuerza y ponerse en pelotas delante. También decirme que si Sofía era infiel... Me encantaría poder contaros, pero no puedo", ha relatado Hugo, que ha dicho que ir a Pamplona para ver a Sofía era una pesadilla.

"Sofía estaba anulada"

Han pasado ya más de cinco años desde que rompió con Sofía, pero Hugo no ha podido olvidar nada de lo vivido. "La relación de Sofía y su madre es muy tóxica. Le decía a Sofía que era insana y que una madre no te podía tratar así. Estaba anulada y me alegro de que haya dado ese paso porque es una chica con mucha vida por delante", ha dicho Hugo, que ha sido capaz de empatizar con Kiko Jiménez. "Sé lo que está viviendo, sé lo que ha aguantado, lo que está dejando pasar por no dar problemas y le envío un abrazo", ha dicho Hugo Paz, que no confía en que Maite pueda romper el cordón umbilical con Sofía. "Con perdón y mucha pena digo que es imposible. Tratar con Maite es un caso perdido, es imposible. Ojalá no me la vuelva a cruzar nunca porque yo lo pasé muy mal".

¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete ¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete

Hugo manda su apoyo y cariño a Sofía