La abogada de la familia Arrieta arremete contra Rodolfo Sancho: "Tenía que tener empatía"

En cuanto a la indemnización fijada por el tribunal para la familia del cirujano, el juez ha establecido una cuantía en torno a los 100.000 euros. Una cifra muy por debajo a los 700.000 que había solicitado la acusación particular. "Hemos tasado todo lo que le correspondería a la familia valorando el trabajo que venía ejerciendo Edwin Arrieta". No obstante, la letrada está convencida de que no se llegará a cobrar y ha vuelto a criticar la forma de actuar de la familia. "Daniel es insolvente. Pero igual que se están haciendo esfuerzos para llevar a profesionales a Tailandia, entendemos que ese dinero lo podían haber destinado a la indemnización".

Por último, la letrada ha asegurado Silvia Bronchalo siempre se ha mostrado muy cordial con ellos, pero que la relación con Rodolfo Sancho ha sido más complicada. "Tuvo un acercamiento con nosotros y cuando salió por las puertas del juzgado se transformó. No nos puedes dar el pésame y luego salir prácticamente insultando a un fallecido. Tenía que tener empatía porque cada una de sus palabras ha calado muy hondo en la familia. Rodolfo Sancho, su hijo y su familia han tenido tiempo para reflexionar. Ahora tendrán tiempo para reflexionar y pedir perdón cuando lo considere oportuno. La familia de Edwin no es vengativa y está dispuesta a escuchar ese perdón en cualquier momento", ha dicho la letrada, que ha revelado que van a intentar embargar el peculio que le ingresen en prisión a Daniel Sancho. " No le vamos a dejar sin comer, pero si puede vivir con 100 no le vamos a dejar 500."