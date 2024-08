Rodolfo y Daniel Sancho: una relación padre - hijo marcada por la temprana paternidad del actor

Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta

Rodolfo Sancho ha asegurado que seguirán luchando para rebajar la condena a su hijo: "A seguir luchando"

Cronología del caso Daniel Sancho: de su confesión al año que ha pasado en la prisión tailandesa

Un año después del asesinato de Edwin Arrieta, Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el tribunal tailandés. El joven español ha estado arropado en la sala por sus padres, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, que viajaban hace unos días hasta Koh Samui y han sido testigos de la dura pena impuesta su hijo. Una pena que previsiblemente será recurrida por sus abogados en un último intento por rebajar la condena.

Las primeras reacciones a la sentencia no se han hecho esperar. A su salida del tribunal, Rodolfo Sancho, al que se ha visto muy afectado en sala, ha dejado claro que no van a tirar la toalla. "A seguir luchando. Siempre a seguir luchando", ha dicho el actor, que siempre ha mantenido una relación muy estrecha con su hijo mayor. Daniel es fruto de su relación con Silvia Bronchalo. La vida de ambos cambió cuando apenas tenían 19 años y la entonces aspirante a actriz se quedó embarazada. La noticia pilló por sorpresa a la familia, pero Sancho Gracia, el padre del actor y abuelo de Daniel, fue muy claro con su hijo en ese momento. "Querido Rodolfo, en la vida hay que asumir las responsabilidades. La criatura no tiene culpa de nada, así que a trabajar y a cuidar al niño", le dijo según contó el propio Rodolfo en una entrevista concedida a 'El Mundo' hace ya varios años.

A la pareja no le quedó más remedio que madurar para afrontar su temprana paternidad. "La vida me cambió. Yo era muy golfo. Era un desastre y la paternidad me vino estupendamente", recordaba en la citada entrevista el actor, que se convirtió en padre a los 19 años. Una edad, que sin duda alguna, ha definido la relación que siempre ha mantenido con su hijo mayor. Una relación marcada por una gran cercanía y complicidad. De hecho, ha sido Rodolfo quien se ha hecho cargo de la defensa de su hijo y ha contratado al equipo de abogados que ha llevado el caso.

El pequeño Daniel se convertía desde su llegada al mundo en la prioridad de Rodolfo, que por aquel entonces luchaba por hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. Volcado en su hijo y en su profesión, Rodolfo y Silvia, que no se separaron hasta catorce años después de la llegada al mundo de Daniel, mantuvieron a su hijo lejos de los focos y protegieron su intimidad. "En mi casa tengo a mi príncipe que es mi hijo", decía entonces Rodolfo Sancho sobre el pequeño.

Una relación cercana, pero en la que cada uno sabía cuál es su sitio

Desde que Daniel nació, Rodolfo forjó con él un vínculo muy estrecho y en cada aparición pública que hacían (han sido muy pocas), siempre han demostrado una gran complicidad. El propio actor lo ha contado en el documental de HBO que ha protagonizado a raíz del caso de su hijo. "Es una relación muy cercana, muy divertida en la que obviamente me tengo que poner en el lugar del padre", decía el actor, que también reconocía que "como todo adolescente ha hecho sus cosas", decía sobre Daniel, del que pudimos saber a través de sus redes sociales que le encaba viajar, el surf y el esquí.

Rodolfo estaba muy orgulloso de su hijo y de su trayectoria profesional y así lo demostraba cuando le preguntaban por él en algún evento público. Aunque de niño quería ser tenista, un deporte del que tanto padre e hijo son aficionados, finalmente la cocina se convirtió en su profesión. "Con diez años hacía galletas y pasteles y yo no soy capaz de hacer un huevo frito", decía el actor, que se mostraba muy contento por el camino que había tomado su hijo y presumía de que, a pesar de su juventud, ya había abierto un catering y un restaurante.

En cuanto a la relación de Daniel con Xenia Tostado y su hija Jimena, apenas se conocen detalles. La relación era buena y el chef les visitaba siempre que podía. De hecho, poco antes de lo ocurrido en Tailandia estuvo allí 15 días. "Nos reímos mucho, lo pasamos bien, cocina que da miedo, con lo cual es maravilloso cuando viene", decía el actor sobre las visitas de su hijo mayor a la isla.

